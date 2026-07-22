Командный центр и творческая лаборатория: воронежские медики напомнили, как заботиться о состоянии мозга

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Зачастую головной мозг воспринимается как данность. Орган работает, пока мы занимаемся повседневными делами. Мы следим за состоянием зубов, занимаемся фитнесом для поддержания мышц и покупаем кремы для кожи. Однако о самом сложном «суперкомпьютере», который управляет абсолютно всем в человеческом теле, вспоминаем лишь тогда, когда он дает сбой.

Головной мозг - это командный центр, архив памяти, творческая лаборатория и хранилище нашей личности. Он весит всего около 1,5 кг, но содержит порядка 86 миллиардов нейронов, образующих триллионы связей. Эта сеть сложнее всех существующих компьютерных систем. И, как и любому сложному механизму, мозгу требуется регулярное техническое обслуживание.

22 июля отмечается Всемирный день мозга. По этому случаю специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили основные меры, которые позволят сохранить мозг в порядке.

Фундамент: питание и гидратация

Выражение «мы - это то, что мы едим» в отношении мозга приобретает буквальный смысл. Нейроны - чрезвычайно требовательные клетки. Для их работы и построения новых связей нужен постоянный приток высококачественного «топлива».

1. Жиры - строительный материал. Мозг на 60% состоит из жира. Но не из трансжиров, которыми наполнен фастфуд, а из полиненасыщенных жирных кислот, в частности Омега-3. Они являются основой клеточных мембран нейронов. Лучшие источники: жирная морская рыба, льняное семя, грецкие орехи.

2. Глюкоза - энергия. Мозг потребляет около 20% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от его массы. Ему нужна глюкоза, но не резкий скачок сахара от конфеты, а медленное и стабильное поступление энергии из сложных углеводов: цельнозерновых круп, овощей, бобовых.

3. Антиоксиданты - защита. В процессе своей бурной деятельности мозг производит много «отходов» - свободных радикалов, которые повреждают клетки. Антиоксиданты (витамины С, Е, флавоноиды) нейтрализуют их. Ешьте ягоды (черника, клюква), темный шоколад (содержание какао от 70%), зеленый чай и яркие овощи.

4. Вода. Даже легкое обезвоживание на 1-2% снижает концентрацию внимания, ухудшает кратковременную память и вызывает чувство усталости. Мозг буквально сжимается без воды. Пейте чистую воду в течение дня, не дожидаясь чувства жажды.

Физическая активность: движение как удобрение для мозга

Многие считают спорт полезным только для тела. Это ошибка. Физическая нагрузка - один из самых мощных стимуляторов для мозга. Во время аэробных упражнений (ходьба, бег, плавание) усиливается кровообращение. Кровь приносит к мозгу не только кислород и глюкозу, но и стимулирует выработку особого белка - BDNF (нейротрофический фактор мозга).

Представьте, что BDNF - это удобрение. Он способствует росту новых нейронов и укреплению связей между ними. Регулярные тренировки улучшают память, скорость мышления и способность к обучению. Не обязательно становиться марафонцем. Ежедневная 30-минутная прогулка в бодром темпе уже даст заметный эффект.

Когнитивная гимнастика: используй или потеряешь

Мозг обладает удивительным свойством - нейропластичностью. Это способность изменяться под воздействием опыта на протяжении всей жизни. Если вы постоянно решаете однотипные задачи (например, только смотрите сериалы или листаете ленту соцсетей), ваш мозг формирует глубокие «колеи» и ленится.

Чтобы поддерживать его в тонусе, необходимо давать ему новую, непривычную нагрузку.

Изучайте новое. Запишитесь на курсы иностранного языка, научитесь играть на музыкальном инструменте или освойте новую компьютерную программу.

Меняйте рутину. Добирайтесь до работы новым маршрутом. Чистите зубы левой рукой (если вы правша). Это заставляет мозг формировать новые нейронные пути.

Решайте сложные задачи. Кроссворды и судоку хороши, но еще лучше - задачи, требующие комплексного подхода: стратегические игры (шахматы), программирование или даже сборка сложной мебели по инструкции.

Режим и восстановление: сон - не роскошь, а необходимость

В нашей культуре недосып часто воспринимается как признак трудолюбия. Для мозга это катастрофа. Во время сна происходит не просто отдых, а жизненно важные процессы.

1. Консолидация памяти. Мозг сортирует полученную за день информацию: важное переносит в долговременную память, а ненужное стирает.

2. «Техническое обслуживание». Во время глубокого сна активизируется глимфатическая система - своего рода «канализация» мозга. Она вымывает токсичные белки, накопление которых связывают с развитием нейродегенеративных заболеваний.

3. Восстановление ресурсов. Сон восстанавливает запасы нейромедиаторов.

Хронический недостаток сна приводит к снижению когнитивных функций до уровня, сравнимого с алкогольным опьянением. Поэтому 7-9 часов качественного сна - это не рекомендация, а обязательное условие для сохранения здоровья мозга.

Эмоциональная гигиена: стресс - главный враг

Кратковременный стресс мобилизует силы организма. Но хронический стресс и высокий уровень гормона кортизола буквально токсичны для мозга. В первую очередь страдает гиппокамп - область, отвечающая за память и обучение. Длительное воздействие кортизола может привести к гибели нейронов в этой зоне.

Управление стрессом - ключевой навык для здоровья мозга.

Практики осознанности. Медитация учит мозг концентрироваться на настоящем моменте и не вовлекаться в круговорот тревожных мыслей.

Социальные связи. Живое общение с близкими людьми - мощный антистрессовый фактор и стимулятор когнитивной деятельности.

Информационный детокс. Постоянный поток негативных новостей перегружает мозг и поддерживает высокий уровень тревожности. Устраивайте регулярные перерывы от гаджетов.