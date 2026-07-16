В Воронежской области опасность атаки дронов объявили 16 июля днем

16 июля в 15:20 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

16 июля в 15:20 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Тем, кто оказался на улице, глава региона рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. А тем, кто сейчас находится дома, спасатели посоветовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную, кладовую.

Напомним, 15 июля дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами нашего региона сбили одну ракету и восемь дронов. Повреждены частный дом и легковушка.

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