Жительницу Воронежа оштрафовали на 400 тыс руб за комментарий в соцсетях

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2-й Западный окружной военный суд наказал 23-летнюю жительницу Воронежа за публичные призывы к террористической деятельности.

Девушка в мае 2024 года в ответ на пост в телеграмме, посвященной выступлению председателя Харьковской областной военной администрации, на украинском языке написала комментарий с призывами к насилию в отношении Президента РФ и Московского Кремля, как места пребывания главы государства и принятия политических решений.

На суде фигурантка признала вину, оправдываясь, что в тот момент находилась на лечении в больнице и была в стрессовом состоянии в связи с гибелью дяди в ходе участия в СВО.

- Суд оштрафовал виновную на 400 тысяч рублей и на три года лишил ее возможности администрировать сайты в интернете, - сообщили в суде.