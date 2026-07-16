В Воронеже суд восстановил в должности уволенную письмом сотрудницу

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Руководитель отдела продаж крупной оптовой компании по торговле продуктами питания в Воронеже узнала об увольнении из письма. Начальник дистанционно уведомил женщину, работающую удаленно, о предстоящем сокращении всего за несколько дней до него.

Суд признал увольнение незаконным, поскольку предупреждать необходимо персонально под подпись и не менее чем за два месяца. Кроме того, сотруднице не предложили другие вакансии. И постановил восстановить женщину в должности, а также взыскать с работодателя 100 тыс рублей - зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Правда, работодатель не спешил с выполнением решения суда. В итоге пришлось вмешаться судебному приставу Коминтерновского райотделения, чтобы женщину восстановили в должности.

- Пристав вынесла постановление о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ и о взыскании исполнительского сбора. После чего работницу восстановили в должности и направили ей все установленные выплаты, - сообщили в УФССП России по Воронежской области.