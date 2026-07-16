В Воронеже спасли пациентку с тромбом в легких, растворив его с помощью ультразвука и лекарства

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В больнице «Электроника» спасли пациентку с тромбом в легком с помощью инновационного способа лечения.

53-летняя женщина попала в отделении сосудистой хирургии БСМП №10 с тромбозом глубоких вен нижних конечностей. У пациентки развилась острая тромбоэмболия легочной артерии - опасная патология, которая заключается в резком прекращении кровоснабжения ткани органа.

Женщину перевели в палату интенсивной терапии кардиологического отделения. Врачи экстренно провели ультразвуковой тромболизис - разрушив и растворив тромб с помощью ультразвука и лекарства.

- Пациентке через прокол вены в ноге ввели специальный катетер, через который подали растворяющий тромб препарат. Его эффективность и площадь воздействия усилили за счет ультразвука. Благодаря этому методу препарат действует эффективнее - уменьшается необходимая доза в сравнении с его внутривенным введением, что снижает риски различных осложнений, - отметили в БСМП №10.

Как сообщили в минздраве Воронежской области, вмешательство провели после регистрации методики и аппарата для ее применения.