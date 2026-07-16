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НовостиОбщество16 июля 2026 10:00

Прокуратура потребовала признать незаконным воронежское кафе «Форт»

Постройку могут признать самовольной и снести
Ярослав ИВАНОВ
Местные жители часто жалуются на дым от жаровен «Форта» на всю Заставу

Местные жители часто жалуются на дым от жаровен «Форта» на всю Заставу

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура требует признать воронежское кафе «Форт» на Заставе незаконным. Ведомство добивается пересмотра решения Ленинского райсуда 2007 года о признании права собственности на самовольно возведенную постройку на улице Донбасской.

Воронежской областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры области о пересмотре того решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

- Дело направлено на новое рассмотрение, в рамках которого с учетом представленных доказательств будет дана оценка всем обстоятельствам возникновения права собственности на объект недвижимости, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.