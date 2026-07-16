Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 9:36

У воронежской больницы открыли памятник врачу

Скульптура появилась у больницы №2
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже у больницы №2 открыли памятник врачу. В сквере перед зданием установили скульптуру в честь Константина Федяевского, чье имя носит медучреждение.

Больница является одной из старейших в Воронеже: проект ее строительства был утвержден в 1823-м императором Александром I. А Константин Федяевский (1835-1919) был выдающимся офтальмологом, просветителем, педагогом и благотворителем, который внес большой вклад не только в развитие воронежской медицины, но и в общественную жизнь города. На протяжении почти 30 лет он возглавлял губернскую земскую больницу.

Концепция памятника стала результатом городского конкурса проектов, который проводился в 2023 году.