Под Воронежем «копейка» на встречке протаранила «Тойоту»

фото ГАИ Воронежской области

В Ольховатском районе Воронежской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим и пострадавшими, которое произошло утром 15 июля.

Около 9.30 на дороге «Курск-Белгород» - 239 км М-4 «Дон», по предварительным данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель ВАЗ 2101 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Королла».

Водитель «копейки» скончался на месте аварии до приезда «скорой», госпитализированы 28-летняя пассажирка отечественного авто, а также 66-летний водитель «Тойоты» и его 41-летняя пассажирка.