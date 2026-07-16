Воронежские полицейские вытащили завязший в грязи прицеп грузовика

Фото пресс-службы региональной полиции.

Примерно в 19:40 16 июля на 268 километре автодороги Воронеж – Луганск сотрудники ГАИ по Кантемировскому району Роман Кузьменко и Александр Рыбас обратили внимание на стоявший на обочине грузовик «ДАФ» с полуприцепом «Тонар». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

51-летний житель Россошанского района ехал из поселка Ольховатка в Кантемировку, но остановился из-за взорвавшегося колеса. После этого груженый полуприцеп забуксовал.

Автоинспекторы привлекли к процессу по вызволению грузовика спецтехнику. А большегруз отбуксировали до ближайшей СТО для ремонта колеса. Общими усилиями машину вернули на дорогу, и водитель продолжил намеченный путь.

В случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) автомобилистам советуют незамедлительно звонить по единому номеру «112». Также можно обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.