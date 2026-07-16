Воронежский «Факел» может усилить экс-защитник сборной Греции

Воронежский «Факел» может в ранге свободного агента заполучить бывшего защитника сборной Греции Мариоса Синаная. Об этом сообщает канал в МАКС «Инсайды от Карпа».

22-летний уроженец албанского Скрапа накануне в составе «огнеопасных» участвовал в закрытом товарищеском матче против «Ростова» (1:2).

Сезон-2025/26 Синанай провел в греческом «Волосе» (три матча), а теперь является свободным агентом. То есть за его переход воронежскому клубу не придется платить отступные. Максимум - комиссионные агенту.

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