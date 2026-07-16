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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:00

На парня в юбке напали возле ТЦ в Воронеже

Юноша с подругой попытался спрятаться в автобусе
Алексей СЕРГУНИН
Полиция проводит проверку случившегося.

Полиция проводит проверку случившегося.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Возле ТЦ «Арена» на парня набросились несколько человек. Видео с нападением размещено в одном из региональных пабликов.

По словам очевидцев, юноша был одет в юбку, чем и вызвал ярость оппонентов. Ему стали угрожать ему пистолетом и кричали, что изобьют ногами. Хотя парень и его подруга забежали в 90-й автобус, но, судя по всему, в них успели распылить баллончик.

- Обращений в полицию по данному факту не поступало, - сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Но, по материалам, размещенным в СМИ, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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