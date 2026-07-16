Под Воронежем в столкновении с «Киа» погиб мотоциклист

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 15 июля на 212 километре автодороги «Воронеж-Курск» в Семилукском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 20:10 часов 60-летний водитель «Киа Рио» нарушил требования дорожной разметки при развороте из-за чего столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом «Хонда». В результате аварии 40-летний водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда «скорой».

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