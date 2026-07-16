Воронежский «Факел» проиграл в последнем контрольном поединке межсезонья-2026

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

15 июля вечером на «Ростов Арене» состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и воронежский «Факелом». Встреча по просьбе «огнеопасных» проходила в закрытом формате. Известно лишь, что хозяева победили 2:1.

Напомним, что в рамках подготовки к сезону-2026/27 воронежский клуб провел три матча: обменялся победами с «Ростовом» (2:0, 1:2) и поделил очки с тольяттинским «Акроном» (1:1).

Теперь 25 июля «Факел» проведет первый официальный матч – дома с махачкалинским «Динамо» в рамках РПЛ. Встреча начнется в 18:30.

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