В Воронеже и трех районах области выли сирены вечером и ночью

В Воронеже в 1:09 16 июля объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вой сирен прервал сон жителей Россошанского района 15 июля в 22:46. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Спустя девять минут – в 22:55 - сирены завыли в Богучарском районе, в 0:09 – в Бутурлиновском районе, а в 1:09 – в Воронеже.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует свыше 17 часов – с 15:09 15 июля.

Кстати, за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами нашего региона сбили одну ракету и восемь дронов. Повреждены частный дом и легковушка.

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