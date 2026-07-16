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НовостиПолитика16 июля 2026 5:09

Дом и легковушка повреждены в результате атак ВСУ по Воронежской области

Режим атаки БпЛА сохраняется свыше 17 часов
Алексей СЕРГУНИН
Ракетную опасность в Воронежской области отменили в 6:21.

Ракетную опасность в Воронежской области отменили в 6:21.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами нашего региона сбили одну ракету и восемь дронов. Об этом утром 16 июля в канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - уточнил чиновник.

При падении обломков БпЛА в пригороде Воронежа повреждены частный дом (разрушена стена и выбиты окна) и легковушка.

Что касается режима атаки беспилотников, то он сохраняется более 17 часов – с 15:09 15 июля.

При этом вечером 15 июля и минувшей ночью четыре муниципалитета Воронежской области находились под угрозой непосредственного удара: Россошанский район – с 22:46, Богучарский район – с 22:55, Бутурлиновский район – с 0:09, Воронеж – с 1:07. Ее отменили во всех муниципалитетах в 6:33.

Тем временем, с 4:39 до 6:21 в Воронежской области объявляли ракетную опасность.

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