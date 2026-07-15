Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Расположенный в Воронежской области индустриальный парк «Подгоренский» в Воронежской области лишится своего статуса. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства области проекте постановления.

На территории парка, который занимает участок в 44,7 гектара в Подгоренском районе до сих пор не начал работать ни один резидент.

Индустриальный парк «Подгоренский» образован в октябре 2022 года. Власти рассчитывали, что на его территории разместятся 19 предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупные производители по выпуску строительных материалов и переработке сельхозпродукции.

Поскольку до настоящего времени здесь не реализован ни один проект, то по закону парк лишается своего особого статуса со всеми вытекающими последствиями - досрочным расторжением договора о развитии площадки с управляющей компанией и исключением ИП из реестра индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков Воронежской области.