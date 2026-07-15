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НовостиПроисшествия15 июля 2026 14:30

В Воронеже супружеская пара едва не перевела мошенникам 5 миллионов

Горожан вовремя остановили полицейские
Ирина КАЗАНИНА

Супружеская пара из Воронежа попалась на уловки мошенников, которые под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили их перевести все сбережения на так называемый «безопасный счёт». Довести преступление до конца помешали полицейские. Они заметили граждан в помещении банка, когда они пытались совершить операцию.

Полицейские рассказали супругам, что они стали жертвами мошенников и убедили не перевозить деньги.

Сейчас в полиции организовали проверку и выясняют, кто причастен к совершению мошенничества.