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НовостиПроисшествия15 июля 2026 13:30

Жительница Воронежа фиктивно прописала в квартире пятерых иностранцев

Факт нарушения миграционного законодательства выявили в Ленинском районе
Ирина КАЗАНИНА

Безработная жительница Воронежа решила заработать на фиктивной регистрации приезжих граждан в своей квартире на улице Одоевского. В двухкомнатном помещении за денежное вознаграждение 51-летняя гражданка прописала пять иностранцев из сопредельных государств. При этом фактическое проживание этих людей в квартире не предполагалось. Полученные от иностранцев деньги женщина потратила на личные нужды.

Когда о факте нарушения миграционного законодательства стало известно полиции, в отношении собственницы помещения возбудили уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока она находится пол подпиской о невыезде.