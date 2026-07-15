В Воронеже незнакомец ограбил присевшую отдохнуть на лавочку пенсионерку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

75-летняя жительница Воронежа днем 12 июля присела отдохнуть на лавочку у подъезда дома № 26 на Бульваре Пионеров. В этотмомент мимо проходил незнакомый мужчина. Он с силой вырвал у пенсионерки из рук мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей и скрылся. Женщина обратилась в полицию.

По записи камер видеонаблюдения оперативники установили грабителя. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний безработный из Панинского района. Мужчина рассказал, что спланировал ограбление, когда увидел в руках женщины телефон. Аппарат он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.