Воронежские полицейские поймали курьера мошенников на бумажки «Банка приколов»

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В Воронежской области осудили курьера телефонных аферистов, попавшегося на бумажки «Банка приколов».

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Молодой человек, желая заработать, вступил в преступный сговор с аферистами, которые по телефону развели пенсионера из Верхнехавского района. Мошенники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, запугали пожилого человека и убедили снять со счета 1,3 млн рублей и передать их для зачисления на «специальный» счет, чтобы не быть обвиненным в госизмене.

Но когда парень пришел к мужчине в качестве курьера и забрал у него пакет с 1,3 млн рублей, его задержала полиция. Кстати, в пакете вместо настоящих банкнот оказались билеты «Банка приколов».

- Новоусманский райсуд признал 19-летнего уроженца Белгородской области виновным в в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему придется отправиться на три года в колонию общего режима, - сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.