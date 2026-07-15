Житель Воронежской области соврал для получения соцвыплаты в 350 тыс руб

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Новоусманский райсуд оштрафовал 26-летнего жителя Воронежской области за мошенничество при получении соцвыплат в крупном размере.

В 2023 году молодой человек обратился в соцорганы с заявлением на получение единовременной денежной выплаты на открытие собственного бизнеса, предоставляемой малоимущим семьям в рамках госпрограммы. Он получил субсидию в 348 300 рублей. Но как впоследствии выяснилось, мужчина в бизнес-плане предоставил недостоверные сведения о размере дохода и приобретенном имуществе.

- Суд оштрафовал виновного на сумму 170 000 рублей. И взыскал с него сумму материального ущерба, причиненного министерству социальной защиты Воронежской области, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.