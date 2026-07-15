В Воронеже полицейские задержали сожителей-наркозакладчиков с крупной партией «синтетики»

фото ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронеже сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом «синтетики». На улице Тверской оперативники задержали 29-летнего воронежца и его 32-летнюю сожительницу при попытке забрать оптовую партию N-метилэфедрона массой 470 граммов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, мужчина устроился в теневой интернет-наркомагазин в апреле. Куратор в мессенджере манипулировал им, потому что знал о его финансовых проблемах. Недавно фигуранта повысили до мелкооптового курьера: он должен был фасовать крупные партии и бесконтактным способом передавать их закладчикам. Чтобы увеличить доход, мужчина привлек к криминальному бизнесу сожительницу. При обыске в их квартире на улице Гаршина изъяли пять свертков с мефедроном.

Фигуранты заключены под стражу, за незаконное распространение наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы.