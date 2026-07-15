Штат воронежской мэрии сократят на 10%

Фото мэрии

До конца года в мэрии Воронежа на 10% сократят штат. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин. Корректировка коснется всех должностных уровней, включая руководство.

Принято решение оставить 7 заместителей главы, в том числе двух первых замов. Первый заместитель по городскому хозяйству будет координировать вопросы ЖКХ, транспорта, дорог, жилищных и имущественных отношений. В его подчинении будут находиться 5 соответствующих управлений.

Второй первый зам будет отвечать за аппарат: решать кадровые вопросы, заниматься с обращениями граждан, вопросами профилактики коррупции, взаимодействия с административными органами, правовым управленим и а также внутренней политикой.

В ведении пяти вице-мэров будут находиться:

- блок предпринимательства и экологии;

- управление делами, стратегическое планирование и экономика;

- образование, культура, спорт;

- строительство и разрешительная документация;

- административно технический контроль и муниципальные закупки.