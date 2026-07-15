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НовостиОбщество15 июля 2026 11:20

На территории Воронежского онкоцентра открылась часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

Чин освящения совершил митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива «КП»

Фото из архива «КП»

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

14 июля на территории Воронежского областного научно клинического онкологического центра на улице Вайцеховского, 4 прошло торжественное освящение часовни в честь иконы Божией Матери «Всецарица». К ней оббращаются за помощью в борьбе с тяжелыми болезнями, в том числе –онкологией.

Чин освящения часовни совершил глава Воронежской митрополии митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.

На церемонии присутствовали руководители регионального минздрава и онкоцентра, а также сотрудники и пациенты.

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