На территории Воронежского онкоцентра открылась часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

Фото из архива «КП» Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

14 июля на территории Воронежского областного научно клинического онкологического центра на улице Вайцеховского, 4 прошло торжественное освящение часовни в честь иконы Божией Матери «Всецарица». К ней оббращаются за помощью в борьбе с тяжелыми болезнями, в том числе –онкологией.

Чин освящения часовни совершил глава Воронежской митрополии митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.

На церемонии присутствовали руководители регионального минздрава и онкоцентра, а также сотрудники и пациенты.

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