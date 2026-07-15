С 17-летнего курьера мошенников через суд взыскали 3,3 млн руб в пользу обманутой жительницы Воронежа

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Железнодорожный райсуд Воронежа отправил в колонию 17-летнего жителя Краснодара за хищение у пенсионерки крупной суммы денег для аферистов.

В декабре 2025 года парень, ранее устроившийся через интернет курьером к телефонным мошенникам, приехал к 75-летней женщине, которую аферисты убедили снять со счета 3,3 мл рублей и передать их «представителю органов». У дома его встретил муж пенсионерки и отдал деньги молодому человеку, назвавшему код и представившемуся тем самым сотрудником органов.

Похищенные деньги он в тот же день отвез в Москву и передал аферистам, получив за работу около 150 тыс рублей.

- Суд назначил несовершеннолетнему 1,5 года воспитательной колонии. А также взыскал с него ущерб, причиненный преступлением, - 3,3 млн рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.