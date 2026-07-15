В Воронеже пациентке вылечили волчанку, маскирующуюся под полиорганную недостаточность

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Врачам воронежской БСМП №8 удалось поставить на ноги пациентку с редким аутоиммунным заболеванием. Системную красную волчанку обнаружили у 45-летней женщины не сразу.

В марте пациентка перенесла ОРВИ, но через некоторое время после выздоровления у нее поднялась высокая температура, появилась одышка, отеки ног и трудности с мочеиспусканием. Женщину госпитализировали БСМП №8, лечили системными гормонами, ей сначала стало лучше, но спустя время состояние снова ухудшилось.

Специалисты заподозрили системное заболевание соединительной ткани, поскольку помогали гормоны, что нетипично для обычных инфекций или простой сердечной недостаточности. Для проверки назначили анализ крови на антинуклеарный фактор, который выявляет антитела, ошибочно атакующие собственные клетки организма. И результат оказался положительным. Исследования позволили врачам поставить диагноз - системная красная волчанка.

- Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует собственный организм, в классическом виде проявляется кожной сыпью и болями в суставах. Но в данном случае болезнь протекала атипично, маскируясь под другие недуги, в итоге проявлялась тяжелым поражением внутренних органов. После курса лечения пациентку выписали с положительной динамикой и направили наблюдаться у ревматолога, - сообщили в БСМП №8.