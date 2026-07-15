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НовостиОбщество15 июля 2026 10:10

Прокуратура нашла нарушения в работе ветеринарных служб Воронежской области

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности
Ирина КАЗАНИНА

Совместная проверка воронежской природоохранной прокуратуры и специалистов Россельхознадзора выявила системные нарушения при проведении лабораторных исследований в подразделениях государственной ветеринарной службы региона, сообщило сетевое издание «De Facto Воронеж».

В частности, сотрудники ветлабораторий отступали от утверждённых методик, нарушали режим хранения реактивов и препаратов, а также с ошибками оформляли сопроводительные документы. Это отражалось на достоверности анализов и создавало риски качеству продукции.

Прокуратура внесла руководству ветслужбы представление об устранении нарушений, а шестерых должностных лиц, виновных в них привлекла к дисциплинарной ответственности.