Прокуратура нашла нарушения в работе ветеринарных служб Воронежской области

Совместная проверка воронежской природоохранной прокуратуры и специалистов Россельхознадзора выявила системные нарушения при проведении лабораторных исследований в подразделениях государственной ветеринарной службы региона, сообщило сетевое издание «De Facto Воронеж».

В частности, сотрудники ветлабораторий отступали от утверждённых методик, нарушали режим хранения реактивов и препаратов, а также с ошибками оформляли сопроводительные документы. Это отражалось на достоверности анализов и создавало риски качеству продукции.

Прокуратура внесла руководству ветслужбы представление об устранении нарушений, а шестерых должностных лиц, виновных в них привлекла к дисциплинарной ответственности.