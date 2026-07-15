Под Воронежем в столкновении двух машин пострадали пять человек

фото ГАИ Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором 14 июля пострадали пять человек.

Авария произошла примерно в 11.05 на 21-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным дорожной полиции, 63-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил ВАЗ-2115 и врезался в него.

В аварии пострадали 50-летний водитель и 44-летняя пассажирка «пятнадцатой», а также трое пассажиров «Киа Соренто» - 31, 57 и 86 лет. Пострадавших доставили в больницу.