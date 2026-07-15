В Воронежской области появились на свет Луна-Теодора, Венеция и Спиридон

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Управление ЗАГС по Воронежской области поделилось статистикой имен, которые давали младенцам во втором квартале 2026 года.

Среди девочек самыми необычными именами стали Луна-Теодора и Венеция, а также Стефанида, Станислава, Стэфания, Наталья, Пелагея, Миролина, Мираслава, Марфа, Матрёна, Зоя и Забава.

А самым востребованным оказалось имя Анна - так назвали 89 новорожденных. Кроме того, в топ-10 популярных женских имен вошли Варвара, Мария, София, Полина, Мария, Василиса, Ева, Мирослава, Виктория и Алиса.

У родителей мальчиков самым популярным оказалось имя Михаил, так назвали 124 малыша (в первом квартале родилось 104 Михаила). В десятку самых распространенных среди мальчиков также вошли имена Александр, Иван, Матвей, Артем, Дмитрий, Тимофей, Егор, Марк и Кирилл.

Самыми редкими мужскими именами стали Антон, Геннадий, Герман, Всеволод, Игнат и Игнатий, Пахом, Светозар, Спиридон - так назвали по одному мальчику.