Голос как предупреждение: по каким симптомам можно заподозрить рак гортани

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 98% случаев опухоли гортани представлены плоскоклеточным раком. Ежегодно в России выявляют более 7000 новых случаев такого онкозаболевания. В Воронежской области в прошлом году зарегистрировали 97 новых пациентов в раком гортани. Об этом сообщили в региональном онкологическом центре. Средний возраст болезни – 50–70 лет.

Как уточнили специалисты, симптомы зависят от места возникновения опухоли. Если она развивается на голосовых складках, то пациент замечает проблему рано. Если в надскладочном отделе, болезнь может долго не давать о себе знать, и человек обращается уже с запущенной формой.

Причины и факторы риска

Основные факторы хорошо изучены. Они связаны с образом жизни.

Курение. Главный и самый сильный фактор риска. Имеет значение и стаж, и количество выкуриваемых сигарет в день.

Злоупотребление алкоголем. В сочетании с курением риск возрастает многократно.

Работа во вредных условиях. Угольная, металлическая, асбестовая пыль, воздействие химических веществ, работа при высоких температурах.

Наследственность. Риск выше, если у близких родственников были опухоли головы и шеи.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Осиплость или изменение голоса, не проходящие более двух-трех недель. Это самый ранний и важный признак при раке голосовых складок. Даже если ничего не болит – это повод срочно показаться ЛОР-врачу.

Ощущение комка в горле, дискомфорт, поперхивание.

Затрудненное глотание, боль при глотании, иррадиирующая в ухо (при поражении надскладочного отдела).

Сухой кашель, позже – кашель с мокротой (возможно с кровью).

Затруднение дыхания, одышка (сужение просвета гортани).

Увеличение шейных лимфоузлов – признак метастазирования.

Неприятный (гнилостный) запах изо рта – при распаде опухоли.

Потеря веса, слабость, ночная потливость (на поздних стадиях).

Если охриплость держится больше двух-трех недель и не связана с простудой – не стоит ждать. Нужно идти к отоларингологу. Попросите осмотреть гортань. Это может спасти не только голос, но и жизнь.

Диагностика заболевания

Осмотр и пальпация шеи. Врач определяет конфигурацию гортани, симптом крепитации («хруст» при смещении гортани).

Непрямая ларингоскопия (с помощью гортанного зеркала) - осмотр гортани в кабинете ЛОР-врача. Быстрый, но не всегда информативный метод.

Фиброларингоскопия, как и биопсия - «золотой стандарт» – осмотр гибким эндоскопом через нос. Позволяет детально оценить слизистую, взять биопсию.

Рентгеновская томография гортани, а лучше - КТ или МРТ (особенно для оценки распространенности опухоли, прорастания хрящей и метастазов).

УЗИ шеи - оценка лимфоузлов.

КТ грудной клетки, УЗИ брюшной полости - для поиска отдалённых метастазов (чаще в лёгкие, печень, кости).

Лечение рака гортани

Все зависит от стадии, локализации и типа роста опухоли. Основные методы - хирургия и лучевая терапия (часто в комбинации). Химиотерапия и таргетная терапия используются при распространенных процессах.

При ранних стадиях (T1–T2, N0, M0):

Возможны равноценные альтернативы: лучевая терапия в радикальной дозе (60–70 Гр) или органосохраняющие операции:

Эндоларингеальная резекция (через рот, с помощью эндоскопа и лазера) - максимально щадящий метод, позволяет удалить опухоль без внешних разрезов, сохранить голос.

Фронтолатеральная резекция (частичное удаление гортани) - более обширная, но все еще органосохраняющая операция.

Горизонтальная резекция гортани (для опухолей надскладочного отдела).

При местно-распространенных стадиях (T3–T4a, N0–N2, M0):

Ларингэктомия - полное удаление гортани. После такой операции пациент дышит через трахеостому (отверстие на шее), голос восстанавливают с помощью специальных протезов (голосообразующих аппаратов) или обучают пищеводному голосу.

Расширенная ларингэктомия - при прорастании в соседние органы (глотку, щитовидную железу).

Лимфаденэктомия на шее (фасциально-футлярное иссечение клетчатки, операция Крайля) - при наличии метастазов в лимфоузлы.

Химиолучевое лечение (одновременное проведение лучевой терапии и химиотерапии) - альтернатива хирургии для пациентов, которые отказываются от операции или имеют противопоказания. Может использоваться как самостоятельный метод или для уменьшения опухоли перед операцией.

Профилактика онкозаболевания

Отказ от курения. Даже если вы курили десятилетиями, прекращение снижает риск развития рака гортани.

Ограничение алкоголя, а лучше полный отказ.

Использование средств защиты органов дыхания на вредных производствах (респираторы, маски).

Регулярные осмотры у ЛОР-врача (особенно при наличии факторов риска).

При длительной осиплости - обязательная ларингоскопия.

- Рак гортани - одно из немногих онкологических заболеваний, которое можно заподозрить на ранней стадии по голосу. Не отмахивайтесь от охриплости, не затягивайте визит к врачу. Своевременная диагностика остается залогом полного излечения и сохранения голоса, - напоминают специалисты Воронежского областного онкоцентра.