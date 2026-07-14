Воронежская область вошла в тройку лидеров по темпам капремонта

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

По результатам мониторинга реализации планов капитальнрого ремонта многоквартирных домов, проведенного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Воронежская область стала одним из трех лидеров по темпам работ в 2026 году.

По данным ведомства, на 1 июля в регионе были выполнены 63% работ от запланированных на год. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Добавим, что на этот год план капремонта предусматривает выполнение 1770 видов работ в 661 доме. В рамках капремонта предстоит заменить 55 лифтов в 21 многоэтажном доме.

В результате проведенных в этом году работ жилищные условия 55 тысяч человек.