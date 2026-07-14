Заблудившуюся 80-летнюю женщину спасли в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

В дежурную часть ОМВД России по Подгоренскому району около 11:00 обратилась местная жительница, чья тяжелобольная 80-летняя родственница ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

После того как стражи порядка незамедлительно организовали поисковые группы и опубликовали ориентировки в соцсетях, похожую женщину заметили на улице Ленина. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что около 2:30 пенсионерка шла в направлении выезда из поселка Подгоренский. К ночным поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт», а на рассвете присоединились неравнодушные местные жители.

И спустя сутки – около 11:00 следующего дня - совместные поиски завершились успехом. Обессилевшую пожилую женщину нашли лежащей в полутора километрах от ее дома: в траве на окраине поселка. Ей тут же оказали первую помощь и передали бригаде «скорой».

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