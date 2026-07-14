Фестиваль «Воронеж фольклорный» отменили по техническим причинам

18 июля в парк «Алые Паруса» должен был состоятся девятый губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». Но мероприятие не состоится по техническим причинам. Об этом 14 июля сообщили в центре народного творчества и кино (ВОЦНТиК).

Напомним, что ранге хедлайнера на фестивале ждали ансамбль «Цветень» из Кургана. Также должны были выступать современные фолк-группы и ансамбли из Воронежской и Владимирской областей, Карачаево-Черкессии, Чувашии и Донецкой Народной Республики.

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