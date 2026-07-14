В Воронежской области расчистят 10 километров русла реки Богучарки

Фото Минприроды Воронежской области

В Воронежской области началась расчистка участка реки Богучарки в Кантемировском районе. Проект предусматривает расчистку 10 километров русла.

На первом этапе подрядчик разработает проектно-сметную документацию. Срок – до 16 ноября. Подлежащий расчистке участок находится рядом с селами Смаглеевкой, Талы и Писаревкой. Экологи отмечают сильное зарастание реки водорослями и связанное с этим ухудшение санитарного состояния реки, грозящее ее истощением.

В рамках проекта предусмотрена расчистка от донных отложений и водорослей наиболее заросших и заиленных мелководных участков Богучарки, примыкающих к населенным пунктам, в том объеме, который предотвратит истощение реки и ликвидирует ее загрязнение и засорение. Глубина водоема при этом сохранится прежней.