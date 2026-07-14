Липчанин подменял компьютерные детали в маркетплейсах Воронежа

В начале текущего месяца стражи порядка выяснили, что 51-летний ранее судимый житель Липецкой области заказывал дорогостоящие комплектующие для ПК через маркетплейсы в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. При осмотре посылок в примерочных кабинах он незаметно подменял оригинальные детали на заранее подготовленные муляжи, после чего оформлял возврат товара. Сотрудники ПВЗ не замечали обмана, он вскрывался только при поступлении коробок на склад.

Фигуранта вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Уже установлена его причастность к пяти аналогичным эпизодам в Левобережном и Коминтерновском районах Воронежа. Общий ущерб превысил 120 тысяч рублей. Мужчина во всем сознался и пояснил, что собирался продать похищенные детали. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.