Длительный стресс почти лишил воронежца зрения

Фото Минздрава Воронежской области

В конце мая в областную офтальмологическую больницу обратился 39-летний мужчина, который жаловался на непроходящее пятно перед правым глазом. После осмотра врачи поставили диагноз - «центральная серозная хориоретинопатия».

Это заболевание, которое часто возникает из-за стресса, особенно у мужчин активного возраста – от 30 до 50 лет. Пациент могут столкнуться с затуманенностью зрения, пятном в центре поля зрения, искажением предметов и их размера, временной дальнозоркостью, пояснили врачи. Точная причина заболевания не известна. Провоцировать патологию могут тревожность, стрессовые состояния, приём глюкокортикостероидов (кортизола). В Воронеже ежегодно центральную серозную хориоретинопатию диагностируют примерно 70 пациентам.

Консервативное лечение болезни не приносит длительного эффекта и не устраняет причину - нарушение барьерной функции пигментного эпителия сетчатки. Жидкость продолжает просачиваться под неё, вызывая рецидив. Постепенно болезнь приобретает хроническое течение.

Врачи назначили воронежцу лазерное лечение на мультимодальной лазерной установке, применяемой для высокоточной диагностики и избавления от патологий глазного дна. Сначала лазером аккуратно нагрели ткань, а затем точечно запаяли дефект.

Через месяц после операции пациента направили на лечение к психотерапевту для закрепления эффекта и устранения причин болезни.