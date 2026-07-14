Спортдиром воронежского «Факела» стал участник ЧМ-2002

Руслан Пименов. Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

Как и предполагала «КП-Воронеж», участник чемпионата мира-2002 в составе сборной России Руслан Пименов стал новым спортивным директором воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба «огнеопасных».

В качестве игрока уроженец Москвы защищал цвета столичных «Локомотива», «Динамо», владикавказской «Алании», французского «Меца» и минского «Динамо».

Трудился в ранге заместителя директора по спортивной работе ФК «Орел» и заместителя генерального директора самарских «Крыльев Советов».

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