В центре Воронежа на голову женщины упал кусок фасада

В региональных пабликах появилось сообщение, что 10 июля жительница Воронежа получила травму головы на улице Кольцовской. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

На горожанку упал фрагмент элемента фасада одного из домов. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Воронежский Следком организовал процессуальную проверку, после которой возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сейчас следователь регионального управления СК проводит комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

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