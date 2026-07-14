Бастрыкин заинтересовался делом воронежской женщины, ставшей инвалидом по вине частной клиники

Александр Бастрыкин. Фото из соцсетей СК.

Жительница Воронежа попросила председателя СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к ответственности руководство и медперсонал частной клиники, по вине которых она стала инвалидом и не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает канал СК в МАКС.

Ранее региональный СК возбуждал уголовное дело, но позже его отменило надзорное ведомство. Теперь СУ повторно завело дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Александр Бастрыкин поручил воронежскому коллеге Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.