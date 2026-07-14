В Воронеже уничтожат парфюмерию на 14 миллионов

Суд установил, что в 2024 году 39-летняя жительница Воронежа купила поддельную парфюмерную продукцию, которую в дальнейшем продавала под видом оригинальной в арендуемом магазине на территории одного из торговых центров города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Всего у нее изъяли немаркированный товар на почти 14 миллионов рублей.

Она признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. Ей назначен штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, изъятую поддельную продукцию необходимо уничтожить.

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