Два человека погибли, двое пострадали в столкновении двух легковушек в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 13 июля у дома № 25а по улице СНТ «Здоровье» в Нововоронеже случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 18:35 «ВАЗ-21074», за рулем которого находился 76-летний местный житель, выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 52-летнего жителя Нововоронежа.

В результате аварии водитель «Жигулей» и его 71-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до прибытия «скорой». А водителя «Лады» и его 14-летнюю пассажирку с телесными повреждениями увезли в больницу.

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