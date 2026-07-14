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НовостиПроисшествия14 июля 2026 7:05

В Воронеже мастер цеха своровал почти полмиллиона рублей

Осужденный вносил лживые данные об отработанном времени сотрудников
Алексей СЕРГУНИН
Осужденного обязали компенсировать материальный ущерб в полном объеме и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Осужденного обязали компенсировать материальный ущерб в полном объеме и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что с мая 2022 года по ноябрь 2023 года сотрудник одного из предприятий Воронежа вносил в учетную программу ложные данные о фактически отработанном времени своих подчиненных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По предварительной договоренности работники передавали начальнику часть этих излишне выплаченных денег. Общая сумма незаконно полученных мастером средств составила 448 тысяч рублей.

Фигурант признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Его обязали компенсировать материальный ущерб в полном объеме и оштрафовали на 300 тысяч рублей.