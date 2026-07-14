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НовостиОбщество14 июля 2026 6:00

Грозы ожидаются в Воронежской области 14 июля

В регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности
Алексей СЕРГУНИН
Синоптики предрекают облачную с прояснениями погоду.

Синоптики предрекают облачную с прояснениями погоду.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

14 июля жителей Воронежской области с 6:00 до 18:00 ожидает гроза. Информация об этом размещена на прогностической карте Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности. Синоптики предрекают облачную с прояснениями погоду.

Тем временем, в Воронеже пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +26 градусов. При этом скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

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