В четырех муниципалитетах Воронежской области выли сирены вечером и ночью

В 22:14 сирены завыли в Россошанском районе, в 23:04 – в Богучарском и Ольховатском районах. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вой сирен встревожил жителей Лискинского района 13 июля в 19:38. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 22:14 сирены завыли в Россошанском районе, в 23:04 – в Богучарском и Ольховатском районах. В Лискинском районе режим непосредственного удара дронов отменили в 20:36, в остальных муниципалитетах – в 1:00 14 июля.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала с 19:38 13 июля до 6:28 14 июля.

Кстати, за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над одним районом Воронежской области сбили три дрона.

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