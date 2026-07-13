Фейком про дефицит гречки напугали жителей Воронежской области

Торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы, повышенного спроса не зафиксировано. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ряде региональных телеграм-каналов появились сообщения о грядущем дефиците гречки. Но как сообщает канал «Война с фейками. Воронежская область», все это ложь.

По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы, повышенного спроса не зафиксировано.

Кстати, «синдром гречки» - известный психологический феномен. Встревоженные люди скупают товар, а из-за ажиотажа возникает реальный дефицит, и это подтверждает изначальный страх.

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