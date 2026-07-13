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НовостиОбщество13 июля 2026 17:00

Фейком про дефицит гречки напугали жителей Воронежской области

Жителей региона призывают не верить лживым информационным вбросам
Алексей СЕРГУНИН
Торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы, повышенного спроса не зафиксировано.

Торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы, повышенного спроса не зафиксировано.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ряде региональных телеграм-каналов появились сообщения о грядущем дефиците гречки. Но как сообщает канал «Война с фейками. Воронежская область», все это ложь.

По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы, повышенного спроса не зафиксировано.

Кстати, «синдром гречки» - известный психологический феномен. Встревоженные люди скупают товар, а из-за ажиотажа возникает реальный дефицит, и это подтверждает изначальный страх.

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