На два месяца закроют движение на участке улицы Лизюкова в Воронеже

С 9:00 15 июля до 16 сентября нельзя будет передвигаться на автотранспорте по межквартальному проезду между домами №№ 16 и 24 по улице Лизюкова. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

На два месяца перекроют движение по межквартальному проезду по улице Лизюкова в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за работ на инженерных сетях с 9:00 15 июля до 16 сентября нельзя будет передвигаться на автотранспорте по межквартальному проезду между домами №№ 16 и 24 по улице Лизюкова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на две недели закроют движение по улице Якира в Воронеже.

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