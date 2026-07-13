В мэрии Воронежа обсудили спортивные мероприятия и подготовку к отопительному сезону

Фото мэрии Воронежа

Участники еженедельного совещания в администрации Воронежа, которое прошло 13 июля под председательством Сергея Петрина, сконцентрировали внимание на двух основных темах.

Руководитель профильного управления Елена Мохна доложила присутствующим об организации физкультурно-оздоровительной работы с воронежцами. В течение этого лета в городе проводится много активных мероприятий для всех возрастов. Используются разнообразные форматы, в том числе направленные на адаптацию участников спецоперации и самостоятельные занятия горожан спортом.

Более ста специалистов проводят спортивные мероприятия под открытым небом - в скверах и парках, на территории дворов многоквартирных домов, а также на пришкольных стадионах. Организаторы стараются максимально учитывать пожелания жителей по времени и типам спортивных активностей.

Елена Мохна отметила, что подобные занятия помимо вовлечения горожан в спорт направлены на развитие взаимодействия:

- Участники начинают больше общаться друг с другом, знакомиться с соседями и проводить время в полезной совместной деятельности.

График и место работы инструкторов Городского физкультурно-спортивного центра воронежцы могут узнать здесь, а также на сайте администрации Воронежа.

Кроме того каждую пятницу на Петровской набережной и в городских парках проходят мероприятия фестиваля «Воронеж — это мы». На них инструкторы проводят турниры по пляжному волейболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, занятия на уличных тренажерах, мастер-классы по тхэквондо, фехтованию, ушу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, танцам, йоге и другим направлениям. Малыши с удовольствием участвуют в спортивных конкурсах «Веселые старты».

Следующим выступил Дмитрий Хаустов. Он рассказал о результатах работы МКП «Воронежтеплосеть» в 2025 году. Это предприятие снабжает теплом и горячей водой значительную часть города. В настоящее время компания проводит модернизацию в рамках программ капремонта и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также осуществляет присоединение новых потребителей и прием в управление дополнительных котельных.

По итогам доклада Сергей Петрин поручил Дмитрию Хаустову провести все необходимые мероприятия для своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону.