В Воронежской области похитили четыре миллиона у предприятия

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудник службы безопасности крупной компании по производству адсорбентов сообщил в ОМВД России по Новоусманскому району о краже денег под предлогом закупки горючего. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В прошлом месяце лжепартнеры крупной нефтяной компании заключили с предприятием договор на поставку топлива. После перевода оплаты товар не получили. Представители контрагента сослались на технический сбой и перенесли поставку, а затем исчезли.

Выяснилось, что реальное юрлицо существует, но оно не заключало и денег не получало. В результате предприятие лишилось свыше четырех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).