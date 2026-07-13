Новым спортдиром воронежского «Факела» станет Руслан Пименов

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов станет новым спортивным директором воронежского «Факела». Об этом сообщает канал Sport Baza в МАКС.

Источник уверяет, что 44-летний функционер подпишет с «огнеопасными» однолетний контракт по итогам месячных переговоров. Кандидатуру Пименова одобрил новый гендир клуба Дмитрий Кондратов.

Напомним, что 9 июля в «Факеле» сформировали скаутский отдел. Одной из основных задач новоиспеченного функционера станет координация работы скаутов и помощь главному тренеру в управлении командой.

Ранее Пименов уже занимал аналогичную должность – в «Орле» и самарских «Крыльях Советов».

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