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НовостиОбщество13 июля 2026 14:33

Под Воронежем за 13 миллионов продают рыбоводный комплекс

В эту цену не входит оборудование для рыбоводства
Алексей СЕРГУНИН

Многофункциональный рыбоводный комплекс выставили на продажу под Воронежем. Информация об этом размешена на одном из сайтов объявлений.

Объект стоимостью 13 миллионов рублей можно использовать не только как рыбоводческое хозяйство, но и как магазин, склад, базу или производственную площадку. Кроме того, можно выращивать осетровые породы рыбы.

К комплексу подведены газ, водоснабжение, канализация и электричество. При этом оборудование для рыбоводства в указанную цену не включено.

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